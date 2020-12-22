روسيا تُسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الميداني لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 ألفًا و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



ذكر المركز - وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن حوالي 20٪ من المرضى الجدد ليس لديهم أعراض، مشيرًا إلى أن 561 شخصًا توفوا أمس جراء الإصابة بالفيروس، وأن

إجماليفي البلاد بلغ 51 ألفًا و912 حالة.

وأشار المركز، إلى أن حوالي 20٪ من المرضى الجدد ليس لديهم أعراض. ويوم أمس توفى 561 شخصًا بسبب المرض في روسيا، وخلال كل فترة الوباء، بلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض في روسيا 51912

حالة.

وقال المركز العملياتي، إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 يوم أمس، بلغ في بطرسبورغ 82 حالة، وفي موسكو 71 حالة، وفي مقاطعة روستوف 23 حالة.

وتم يوم أمس، خروج 24158 من المستشفيات شخصا، بعد تعافيهم من المرض.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.