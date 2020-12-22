بعد حظر التأشيرات الأمريكية… الصين تتوعد بالرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

بعدما فرضت أمريكا أمس الاثنين قيودا إضافية على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان”، في إجراء إضافي ضد بكين خلال الشهر الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب… اعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستفرض إجراءات على المسؤولين عن الإضرار بالجانب الصيني وذلك ردا على الحظر الذي فرضته أمريكا على منح مسؤولين صينيين تأشيرات دخول إضافية.

وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستخدم التأشيرات كسلاح ضد الصين.