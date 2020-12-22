- 1/2
- 2/2
توتر العلاقات بين الصين وأمريكا
بعدما فرضت أمريكا أمس الاثنين قيودا إضافية على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان”، في إجراء إضافي ضد بكين خلال الشهر الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب… اعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستفرض إجراءات على المسؤولين عن الإضرار بالجانب الصيني وذلك ردا على الحظر الذي فرضته أمريكا على منح مسؤولين صينيين تأشيرات دخول إضافية.
وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستخدم التأشيرات كسلاح ضد الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حظر التأشيرات الأمريكية… الصين تتوعد بالرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.