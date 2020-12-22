لضمان الأمن الغذائي… الصين تدرس قانون مكافحة هدر الطعام

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علم الصين
لضمان الأمن الغذائي بدأ المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لمنع هدر الطعام.
وقدم المشروع المكون من 32 مادة إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لقراءته الأولى.
ووفقا لتفسير مقدم إلى الجلسة، فإن القانون له أهمية كبيرة في تعزيز نمط حياة وطريقة استهلاك صحية وعقلانية، ومن الضروري أيضا تسريع بناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويضيف التفسير أن المشرعين قاموا بترقية السياسات والإجراءات الفعالة التي اعتمدتها البلاد على مدى السنوات الماضية في مشروع القانون في محاولة لإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع هدر الطعام.
ويحدد المشروع مسؤوليات مكافحة هدر الطعام للحكومة ومقدمي خدمات التموين والأفراد.
كما يتطلب إنشاء آلية لمكافحة الهدر الغذائي، تشارك فيها أجزاء مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصناعية وقطاع التعليم ووسائل الإعلام.
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