بني ملال.. متابعة “خياط” في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضه

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في بني ملال، أمس الاثنين، متابعة أربعيني في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر، وهتك عرضه في منطقة ولاد يوسف ضواحي بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تقرر إيداع شخص يعمل خياطا في المنطقة المذكورة في السجن المحلي في بني ملال، وذلك بسبب شكاية تقدمت بها إحدى الأسر، تفيد تعرض طفلها، البالغ من العمر 13 سنة، للتغرير، واستدراجه بمبلغ “20 درهما”، وهتك عرضه عدة مرات.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد فتحت تحقيقا، بناء على شكاية تفيد تعرض طفل للاغتصاب، إذ تم إداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه أمس الاثنين على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي لبني ملال.