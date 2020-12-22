طقس اليوم الثلاثاء.. الأجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل والصباح

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل والصباح بكل من الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالسواحل الشمالية خلال الليل والصباح ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

كما ستهم بعض الزوابع الرملية الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة الى قوية شرقية بالاقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجة بالريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية، وما بين 08 و13 درجة بالمتوسط والسهول الوسطى وسوس والأقاليم الجنوبية . أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والسهول الشمالية وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى وسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بالسواحل الاطلسية مابين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان بباقي المناطق.