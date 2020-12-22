إطلاق شباك وحيد لآليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن منصتها الجديدة الموجهة للمقاولات التي تضم كافة عروض الدعم العمومية الموجهة للمقاولات.

وحسب المعطيات التي قدمها مسؤولون بالوزارة، فالهدف الرئيس “للبوابة الوطنية للدعم المقاولاتي”، التي تشكل “الشباك الوحيد” لآليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة، يكمن في تعزيز التواصل والتعريف في مختلف جهات المملكة، بمجموع آليات دعم المقاولة لدى حاملي المشاريع والمقاولين وباقي الأطراف المعنية ببيئة ريادة الأعمال.

كما تقدم بوابة www.almoukawala.gov.ma، التي تضم الروابط الإلكترونية لمختلف المؤسسات والمنصات المخصصة لمنظومة ريادة الأعمال، على غرار الأحداث الرئيسة المتعلقة بريادة الأعمال، والأخبار الاقتصادية، ومنتدى الأسئلة، وقاموس المصطلحات الخاص بريادة الأعمال.

وقال نعمان العصامي، نائب المدير المكلف بالقطب المالي في مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة، إن هذه المنصة تندرج في إطار الدينامية التي تشمل جميع الإصلاحات في مجال ريادة الأعمال، والتي جرى الاضطلاع بها في السنوات الأخيرة، مسلطا الضوء على العديد من البرامج التي تم إعدادها، وكذا الجهود العمومية المبذولة لدعم ريادة الأعمال. وأشار إلى أنه، تحقيقا لهذه الغاية، تعمل المنصة الجديدة، بشكل مبسط ومهيكل، على دعم كل عروض الدعم العمومي المقدم للمقاولين، بما في ذلك الضمانات، والقروض، والدعم المباشر، والامتيازات الضريبية، والإجراءات الجمركية.

فضلا عن هذا تهدف البوابة بشكل أساسي إلى توحيد وتجميع كافة أدوات الدعم والتمويل الموجهة للمقاولات بهدف المساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات الاستثمار لأصحاب المشاريع. وأضاف أنه من خلال محرك بحث بسيط، تتيح هذه الآلية الجديدة للمستخدمين الولوج إلى المعلومات ذات الصلة، من خلال سلسلة من الأسئلة، وفقا للاحتياجات المحددة والملفات الشخصية لكل صاحب مشروع. كما أنها تساهم في إرشادهم للاستفادة من تعدد المعلومات والأدوات المتاحة لهم.

من جانبها، توقفت المستشارة التقنية الرئيسة لبرنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن التعاون التقني الألماني – GIZ) عند العديد من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية المدعمة في إطار مشروع (TAM III)، والتي تروم تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز خدمات مواكبة وتحسين الولوج إلى التمويل للمقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأكدت أنه في هذا الإطار دعم برنامج (TAM III) إحداث هذه البوابة، والتي جرى تصميمها على أساس نهج “تشاركي” يشمل جميع الفاعلين المعنيين بريادة الأعمال، منوهة إلى أن هذه البوابة تستهدف فئات مختلفة من المقاولات، بما في ذلك التعاونيات على وجه الخصوص، وذلك من خلال تزويدها بمجموعة من خدمات الدعم، مجمعة ومهيكلة حسب الفئات.

وموازاة مع ذلك جرى إطلاق التطبيق الهاتفي “المقاولة (Almoukawala)”، والذي يمكن تحميله على كل من “Play Store (Android)”و”App Store (IOS)، فضلا عن تقديم نسخة 2020 “للدليل السنوي لعروض الدعم المقاولاتي، وشريط الفيديو الخاص بالبوابة.