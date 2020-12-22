شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي ، عن إجراء دراسة للتأكد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال السعيدي بحسب وكالة الأنباء العمانية ، إن “دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها”، مشيرا إلى “وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطنين قدموا من بريطانيا”.

وذكر السعيدي أن “السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل على أن تصل حوال 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير”.

وأشار إلى أن “الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور”.

وأوضح، أنه “لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة”.