شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند.. 427 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الثلاثاء تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، حيث أن معظم حالات الاصابة الجديدة له صله ببؤرة التفشي في إقليم ساموت ساخون. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في تايلاند 5716 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بالوضع الوبائي في البلاد تاويسلب ويتسانويوتن إن 1273 من العمال المهاجرين ضمن حالات الاصابة بالفيروس. وأضاف أنه جرى إجراء اختبار فيروس كورونا لـ 5838 شخصا حتى الآن، وأظهرت النتائج أن 44% من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لهم صله بسوق كلانج كونج في إقليم ساموت ساخون خارج بانكوك.

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