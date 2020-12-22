شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مغادرة الحدود .. بريطانيا تجري فحص كورونا لسائقي الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التحرك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا من عزلة شبه كاملة بعد أن أوقفت فرنسا حركة النقل التجاري مع بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال أمس إنه يحاول إعادة فتح طرق حركة التجارة مع فرنسا بأسرع ما يمكن بعد فشل الاتصالات المتبادلة بين باريس ولندن أمس في إنهاء الفوضى بميناء دوفر البحري أشد موانئ بريطانيا ازدحاما.
كانت فرنسا قد قررت يوم الأحد الماضي وقف حركة النقل البحري مع بريطانيا بسبب ظهور السلالة الجديدة التي اضطرت حكومتها إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق صارم على العاصمة لندن والمناطق المحيطة بها في جنوب شرق إنجلترا.
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