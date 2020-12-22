الذهب ينخفض مع طغيان قوة الدولار على أثر حزمة التحفيز

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

ارتفع الذهب 23% هذا العام مدفوعاً بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 25.74 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 2% إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 2310.75 دولار.