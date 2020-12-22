بشار رسن يفوز بجائزة الافضل في نهائي دوري ابطال آسيا

ورغم خسارة فريقه في النهائي، قدم رسن مستوى مميزاً خلال المباراة، ليواصل تقديم العروض المميزة مع بيرسيبوليس، حيث كانت نسبة تمريراته الناجحة 92% من أصل 59 تمريرة، ليجمع 6.2 نقطة.

وخلال المباراة سجل رسن محاولتي تسديد على المرمى، وصنع فرصة لزملائه، ليؤكد أنه كان واحداً من أبرز نجوم البطولة.



وتوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب البطولة بعدما تغلب على بيرسيبوليس الإيراني 2-1 في النهائي يوم السبت على ستاد الجنوب في الدوحة.

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار ثمانية لاعبين بالاعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع في هذه الجولة.