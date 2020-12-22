2020-12-22 | 10:29
459 مشاهدة
فاز نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن نجم خط وسط نادي بيرسيبوليس الإيراني بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
وخلال المباراة سجل رسن محاولتي تسديد على المرمى، وصنع فرصة لزملائه، ليؤكد أنه كان واحداً من أبرز نجوم البطولة.
وتوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب البطولة بعدما تغلب على بيرسيبوليس الإيراني 2-1 في النهائي يوم السبت على ستاد الجنوب في الدوحة.
وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار ثمانية لاعبين بالاعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع في هذه الجولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشار رسن يفوز بجائزة الافضل في نهائي دوري ابطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.