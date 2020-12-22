'المحلية' تصبغ قائمة كاتانيتش الأولية

وركز كاتانيتش على اللاعبين المحليين في قائمته الأولية، من أجل الاعتماد عليهم في مباريات الأسود الودية مطلع العام المقبل.

ووجه كاتانيتش، الدعوة الى مهاجم الحدود منار طه وثلاثي نفط الوسط سجاد جاسم وفيصل جاسم وعلي كاظم، فضلا عن استدعاء مهاجم اربيل شيركو كريم.



وبالإضافة الى هؤلاء فهو وجده الدعوات لعدد من لاعبي الزوراء والقوة الجوية والشرطة وجاءت على النحو التالي:

الزوراء: علاء عبد الزهرة، حسين علي جاسم، ضرغام اسماعيل، جلال حسن، محمد رضا، مصطفى محمد.

الشرطة: محمد حميد، احمد باسل، سعد ناطق، علي فائز، علاء مهاوي، امجد عطوان، مازن فياض، محمد مزهر، محمد قاسم.

القوة الجوية: محمد صالح، فهد طالب، احمد ابراهيم، ميثم جبار، شريف عبد الكاظم، ابراهيم بايش، حسن رائد، ايمن حسين.



وسينطلق تجمع المنتخب الوطني في السادس من شهر كانون الثاني المقبل وينتهي في الـ13 من الشهر ذاته.