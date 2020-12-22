ماذا قال قائد طائرة إسرائيل المغرب "المحروسة من الحسد"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "خمسة" "خمسة" "خمسة".. لم يكن مجرد رقم في تقويم بل كلمة احتفت بلغة الضاد على متن رحلة سلام بين المغرب وإسرائيل.

فمع انطلاق طائرة العال الإسرائيلية، ردد قائدها بوبي لافي، 5 ثلاث مرات، وهو الرقم الذي تحمله الرحلة التاريخية بين الرباط وتل أبيب.

وقال قائد الطائرة: "أعزائي المسافرين والضيوف الكرام، شالوم ومرحبا على طائرة العال رحلة رقم 555 خمسة خمسة خمسة من إسرائيل إلى الرباط في المغرب".

إقلاع طائرة السلام من تل أبيب إلى الرباط.. وهذه تفاصيلها



واختارت شركة العال أن تضع تعويذة الكف أو ما تعرف بـ"الخميسة" على أول طائرة مباشرة لها إلى المغرب.

محروسة من العين

ولـ"الخميسة" دلالة في المغرب وغيرها من البلاد العربية، إذ أنها رمز لدرء الحسد.

وقام الوفد الأمريكي، الذي يرأسه كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، ببث شريط فيديو لكلمة القائد الإسرائيلي.

واعتاد الوفد بث كلمات مشابهة أثناء توجه الطائرات الإسرائيلية في رحلات تاريخية بداية إلى الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين.

وأشار لافي إلى أن هذه الرحلة "تمثل خطوة أخرى في التاريخ لاسيما في عملية السلام بين إسرائيل والعالم العربي".



وأضاف: "نيابة عن 6000 عامل في شركة العال، أنا فخور وسعيد أن تاريخ العال، يستمر بالترابط في تاريخ إسرائيل على مدى السنوات الـ 72 الماضية".

ولفت إلى سعادته لأن "طائرة بعلم إسرائيلي ستهبط في دولة عربية وهذا بحد ذاته يمثل صناعة للتاريخ".

وأوضح أن الرحلة للرباط ستكون 5 ساعات و25 دقيقة، متطلعا إلى "مرحلة جديدة من السلام للجميع".

وتقل الطائرة وفدا أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

كما تقل وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات وعدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية-المغربية.