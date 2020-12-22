مؤسس "تويتر" يلغي متابعة ترامب وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي متابعته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية.

وطبقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، توقع المدير التنفيذي لعملاق الشبكة الاجتماعية عن متابعة الرئيس نهاية الأسبوع.

كما ألغى دورسي متابعة إيفانكا ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، طبقًا لـ"بيج تك أليرت"، الذي يتابع قادة وادي السليكون عبر "تويتر".

وكان ترامب الشخصية المهيمنة عبر منصة تويتر منذ دخوله البيت الأبيض، مغردًا أكثر من 56 ألف مرة، وجمع 88.5 مليون متابع.

لكن الرئيس خسر 371 ألفًا و57 متابعًا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب موقع " Factba.se"، الذي يتتبع تغريداته وتصريحاته.

وفي المقابل، حصل بايدن على 2 مليون و549 ألفًا و809 متابعين في نفس الفترة، والآن وصل إجمالي متابعيه إلى 21.6 مليون.

ورفض متحدث باسم "تويتر" التعليق على الأمر.

وفي وقت سابق، ذكرت "الإندبندنت" أن "تويتر" أصبح ينبه ترامب بأن بايدن هو الرئيس في كل مرة يتحدث فيها عن تزوير الانتخابات، إذ يخبر الموقع المستخدمين بأن مسؤولي الانتخابات صدقوا على فوز بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تويتر" حدث إشعارا يوضع على المزاعم المضللة التي يطلقها ترامب وآخرون بشأن بايدن والانتخابات.



وتقول الرسالة، التي يضعها تويتر على المحتوى المضلل، إن الرئيس المنتخب فاز في الانتخابات، بينما قيل في السابق إن الانتخابات كانت "موضع نزاع".

وبدأت الرسالة في الظهور على التغريدات التي ينشرها ترامب، صباح السبت، مع مواصلته التشكيك بشأن الانتخابات الرئاسية، التي خسر فيها أمام بايدن.