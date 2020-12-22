بن شبات قبل التوجه للمغرب: نبحث ملفات الاقتصاد والثقافة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، اليوم الثلاثاء، إن وفد بلاده إلى المغرب سوف يبحث العديد من الملفات في مقدمتها الاقتصاد والسياحة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن شبات، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمطار بن غوريون قبل السفر للمغرب مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.



وأضاف بن شبات: "ننطلق نحو المغرب اليوم في أول رحلة مباشرة بين بلدينا، وسنبحث ملفات الاقتصاد والمالية والسياحة والثقافة".

وتنطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب، الثلاثاء، أول رحلة جوية مباشرة إلى العاصمة المغربية الرباط.

وتستغرق الرحلة 6 ساعات، وتؤسس لاتفاق السلام بين إسرائيل والمملكة المغربية، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.