سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر الدينار الجزائري مقابل اليورو والإسترليني، فيما استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، في تعاملات السوق غير الرسمية بالجزائر.

وزاد سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية إلى 200.48 دينار للشراء، و222.93 دينار للبيع.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وينصح خبراء المال في سوق الصرف بمراجعة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل الشراء أو البيع.

كما زاد الجنيه الإسترليني، في السوق السوداء، إلى 242.28 دينار للشراء، و244.97 دينار للبيع.

وواصل سعر الدولار الاستقرار عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

وارتفع سعر الدولار وفق موقع بنك الجزائر (البنك المركزي)، إلى 132.684 دينار للشراء، و132.699 دينار للبيع، مقابل 132.155 دينار للشراء، و132.170 للبيع، أمس.

فيما تراجع سعر اليورو، إلى 161.45 دينار للشراء، و 161.50 دينار للبيع.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني، لدى بنك الجزائر، عند نحو 178.11 دينار للشراء، 178.18دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، إلى 35.36 دينار للشراء، و 35.37 دينار للبيع، مقابل 35.23 دينار للشراء، و 35.24 دينار للبيع، أمس.

فيما استقر سعر الريال السعودي، مقابل الدينار الجزائري، في السوق السوداء، عند نحو 47.98 دينار للشراء، و 48.51 دينار للبيع.

وارتفع الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري، إلى 36.11 دينار للشراء، و 36.13 دينار للبيع، مقابل نحو 35.98 دينار للشراء، و35.99 دينار للبيع، أمس.

فيما استقر في السوق الموازية عند نحو 49.01 دينار للشراء، ونحو 49.55 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر إلى نحو 434.60 دينار للشراء، و435.79 دينار للبيع، مقابل نحو 433.83 دينار للشراء، و435.030 دينار للبيع.

كما زادت العملة الكويتية في السوق السوداء، إلى نحو 591.63 دينار للشراء، و 598.20 دينار للبيع، مقابل نحو 591.32 دينار للشراء، و 597.89 دينار للبيع.

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.