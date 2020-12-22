شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا بسبب نافالني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية استدعت سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا في موسكو اليوم فيما يتعلق بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني.



وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس بارزين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب تسميم نافالني.

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