حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 21 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 18 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 27 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 26 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 26 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

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