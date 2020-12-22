استقرار سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقر سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية (السوداء) اللبنانية ،رغم نقص المعروض.



وسجل متوسط سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة ، في هذه السوق 8400 ليرة للشراء و8500 ليرة للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

وبقي سعر العملة الخضراء في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة.

وأقر البرلمان اللبناني، الإثنين، تعليق السرية المصرفية، ما قد يفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.

وجاء القرار في جلسة للبرلمان، حيث شمل القانون رفع السرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة، وفق ما جاء في قرار المجلس النيابي.

وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وقيدت السلطات سحوبات الدولار إلى حوالي 500 دولار شهريا، مع استثناءات قليلة، وفرضت سعر صرف يبلغ حوالي 3900 ليرة لبنانية، مما قلل فعليا من قيمة هذه الودائع لأن سعر الصرف غير الرسمي في الشارع يصل الآن إلى 8400 ليرة.

ويأتي استقرار الدولار بينما تعتزم شركة طيران الشرق الأوسط الناقل الوطني للبنان، فرض قواعد جديدة من شأنها زيادة التكلفة الحقيقية للتذاكر بالنسبة لمودعي الدولار.

وقال محمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني للبنان، الأحد، إن الشركة ستضطر في وقت ما إلى المطالبة بدفع ثمن التذاكر التي يتم شراؤها في لبنان باستخدام "الدولارات الجديدة"، أو العملة التي تم تحويلها في الآونة الأخيرة ولا تخضع للقيود المفروضة منذ الأزمة المالية.

ومنذ العام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وازمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.