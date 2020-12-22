شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم أمنياً ليبياً سابقاً بالمشاركة في تفجير لوكربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلن القضاء الأمريكي، أمس الاثنين، توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في تفجير لوكربي في ديسمبر/كانون الأول 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينج 747 التابعة لشركة بان أم الأمريكية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 ديسمبر 1988، ما اسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها ال259 وبينهم 190 أمريكيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت، أمس الاثنين، أن المدعين العامين الأمريكيين في طريقهم إلى توجيه اتهام بصنع القنبلة التي فجرت طائرة لوكربي عام 1988 إلى مشتبه به جديد.وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن ليبيّاً يدعى أبوعجيلة مسعود، ينتظر أن يتهم بصنع القنبلة التي فجرت طائرة «بان أمريكان» في الرحلة رقم 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، ما أودى بحياة 259 شخصاً. وكشفت الصحيفة البريطانية أن الاتهامات الموجهة إلى أبوعجيلة مسعود، ظهرت من خلال تحقيق أجراه كين دورنشتاين، شقيق أحد ضحايا لوكربي. وقيل إن كين أمضى ست سنوات، وأنفق 350 ألف دولار، وهو يتعقب مسعود الذي يقضي الآن حكماً بالسجن 10 سنوات في ليبيا. كما أشير إلى أن دورنشتاين، هو من أعطى اسم مسعود لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2015، بعد مسيرة طويلة في تعقب الرجل الذي يشتبه في أنه كان صانعاً رئيسياً للقنابل في نظام القذافي، وأن كين دورنشتاين استند في تحقيقاته إلى سجلات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية واستخبارات ألمانيا الشرقية، وسافر إلى ليبيا 3 مرات بعد سقوط النظام السابق.