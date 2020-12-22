شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أمريكي بـ«كورونا» كل 33 ثانية الأسبوع الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي شخص بـ«كوفيد- 19» كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفاً في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 6.7 في المئة عن الأسبوع السابق ليسجل مستوى قياسياً، بحسب تحليل «رويترز» لتقارير الولايات والمقاطعات. وعلى الرغم من مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأمريكية أيام الجمعة والسبت والأحد. ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر أشهر قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس «كورونا».

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