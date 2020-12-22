شكرا لقرائتكم خبر عن 718 إصابة جديدة بـ«كورونا» و32 وفاة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-رويترز قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و32 وفاة، صعوداً من 664 إصابة و29 وفاة الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها و7130 حالة وفاة».

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