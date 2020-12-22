شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بـ«كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

تجاوز عدد الذين أصيبوا بفيروس «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، الاثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع جائحة «كوفيد- 19» أن الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الاثنين 18017500 إصابة بـ«كوفيد- 19» من بينها 319.270 حالة وفاة.

أما عن الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات التي سجّلت في الولايات المتحدة بين الساعة 20:30 من مساء الأحد والساعة 20:30 من مساء الاثنين (01:30 ت غ الثلاثاء) فقد بلغت 190972 إصابة جديدة بالفيروس و1658 وفاة ناجمة عن الوباء.

ويأتي تخطي الولايات المتحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما يواصل عدد مرضى «كوفيد- 19» الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من 115 ألف مريض بالفيروس في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً) الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا».

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوفراً. لا داعي للقلق».