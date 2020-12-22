شكرا لقرائتكم خبر عن بديل أنطونيو لا يزال يؤرق مدرب وست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتقد وست هام يونايتد الشراسة الهجومية خلال خسارته 3-صفر من تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، وقال المدرب ديفيد مويز إنه لا يزال يحاول سد الفراغ الذي تركه المصاب ميخائيل أنطونيو.

وغاب أنطونيو (30 عاماً) عن سبع من آخر ثماني مباريات لوست هام في الدوري بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وأحرز بديله سيباستيان آلير ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم ولم يسدد أي كرة على المرمى في ستامفورد بريدج.

وقال مويز رداً على إمكانية تعزيز الهجوم في فترة الانتقالات التي تبدأ الشهر المقبل: «أتمنى أن يعود أنطونيو قريباً».

وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك سنحتاج إلى التفكير في حلول وبدائل لأن الخيارات محدودة».

وتابع: «يجب أن أبدأ التفكير في المجموعة أولاً للعثور على أنطونيو آخر وهذا ما سأفعله».

وسيلعب وست هام، صاحب المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، ضد برايتون أند هوف ألبيون وساوثامبتون وإيفرتون خلال ستة أيام.

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