شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 3 أيام.. ربعها عطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت 69.99 مليون درهم في نهاية ثالث أيام عرض الخصومات 25%، الذي أطلقته المؤسسة على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة الذكرى السنوية الـ 37 لتأسيسها.

وأسفر عرض الخصومات الخاص، الذي استغرق 72 ساعة، بدءاً من 18 ديسمبر وحتى منتصف ليلة ذكرى التأسيس 20 ديسمبر، وشمل خدمة التوصيل المنزلي، عن حركة شراء قوية في مطار دبي الدولي، لتقترب مبيعات الأيام الثلاث من 70 مليون درهم.

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال الأيام الثلاثة للعرض بعد أن سجلت 17.61 مليون درهم (25%)، وجاءت مستحضرات التجميل في المركز الثاني مسجلة 8.17 مليون درهم، تلتها ساعات اليد 7.89 مليون درهم. وحققت مبيعات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين 7.37 مليون درهم، وحلت رابعاً ضمن قائمة السلع الأكثر مبيعاً.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بهذه النتائج الإيجابية التي حققناها في متاجرنا وعبر الإنترنت خلال احتفالاتنا بالذكرى السنوية لتأسيس السوق، ونشكر عملاءنا المسافرين الذين تجاوبوا مع العرض رغم أن أعدادهم كانت أقل من المعتاد في مطار دبي الدولي، وذلك بسبب ظروف الجائحة، ونشكر جميع من ساهم في نجاح هذه المناسبة، وخاصة أفراد طاقم عمل السوق الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة عملائنا المسافرين وعبر الإنترنت».

وخلال الأيام الثلاثة للعرض تم تسجيل ما مجموعه 104,698 معاملة شراء عبر صناديق الدفع لدى منافذ سوق دبي الحرة، في حين تضاعفت أرقام المبيعات عبر الإنترنت في ذات الفترة من خلال خدمة «كليك آند كوليكت» التي تتيح الفرصة للمسافرين لتقديم طلبات الشراء قبل موعد رحلاتهم، وبلغ إجمالي مبيعات هذه الخدمة 6.944 مليون درهم في غضون 72 ساعة، ووصل إجمالي عدد طلبات الشراء المسجلة مسبقاً 6,331 طلباً، وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً تلتها مستحضرات التجميل، وساعات اليد، والسلع التقنية.

وحققت مبيعات خدمة التوصيل المنزلي داخل الدولة التي بدأتها السوق في شهر يونيو من العام الجاري، 3.964 مليون درهم، بإجمالي 2,398 مليون طلب شراء، وبيعت 12,917 وحدة سلعية إلى عملاء التوصيل المنزلي، وتصدرت العطور أيضاً قائمة السلع الأكثر مبيعاً، تلتها مستحضرات التجميل، والأزياء، والمواد الغذائية، وساعات اليد.

أطلقت سوق دبي الحرة أول عرض خصومات بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقتها في 20 ديسمبر 2003، وواصل الحدث شهرته مع إقامته سنوياً في فترة تتسم بحركة سفر نشطة.

