شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أقرت الدنمارك قانوناً يحظر تربية حيوانات المنك لسنة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن-أ.ف.ب

أقرت الدنمارك، الاثنين، قانوناً يحظر تربية حيوانات المنك حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2022، ما يوفر سنداً قانونياً لقرارها ذبح كل هذه الحيوانات بهدف مكافحة جائحة «كوفيد- 19»، علماً بأن عددها يزيد على 15 مليوناً، وأن الدنمارك أكبر مُصدر لها في العالم.

وأقر القانون بأغلبية أصوات البرلمان وهو ينص على إعدام حيوانات المنك التي لا يتقيد أصحابها بالحظر. وقال وزير الزراعة راسموس بريهن على «تويتر»: «لقد ضحى مزارعو المنك الدنماركيون بعملهم من أجل الصالح العام. نحن مدينون لهم بشكر كبير»، مذكراً بآليات التعويض التي اعتمدت.

وكانت الحكومة الدنماركية، أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بقتل كل حيوانات المنك في البلاد وعددها 15 إلى 17 مليوناً في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف في شأن فاعلية أي لقاح في المستقبل.

وأعدِمت معظم حيوانات المنك بالفعل منذ ذلك الحين، لكن حكومة رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن، أقرت بعد بضعة أيام بأنها لا تملك أي سند قانوني لإجبار أصحاب الحيوانات السليمة الموجودة خارج بؤر تفشي الوباء على ذبحها.

و المنك هو حتى اليوم الحيوان الوحيد الذي ثبت أنه يمكن أن تنتقل إليه عدوى فيروس «كورونا» من الإنسان، أو أن ينقلها هو نفسه إلى البشر.