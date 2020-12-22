شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي «ريكاردو» أول ضحايا المدربين بالدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب النادي الاسماعيلي أول المدربين المقالين في الموسم الجديد من الدوري المصري لكرة القدم. وانتزع الجونة فوزاً غالياً على ضيفه الإسماعيلي الاثنين، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.

وبادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق التونسي فخر الدين بنيوسف في الدقيقة (28)، وفي الشوط الثاني عادل محمود الشبراوي لأصحاب الأرض في الدقيقة (67)، قبل أن يضيف البديل كريم الطيب هدف الفوز للجونة في الدقيقة (76).

وبهذه النتيجة وصل الجونة إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وعقب المباراة قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إقالة المدير الفني للفريق البرازيلي هيرون ريكاردو وجهازه التدريبي، بسبب سوء النتائج بعد تعادلين وخسارة.

من جهة أخرى، حقق البنك الأهلي الصاعد حديثاً أول انتصار في تاريخه بالدوري المصري بعد فوزه على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (3-0).

وسجل للبنك الأهلي محمّد مجدي الجمل (49)، ومحمّد بسيوني (57)، وأحمد علي (67).

وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما ازدادت معاناة الإنتاج الحربي بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة من هزيمتين وتعادل في المركز السادس عشر.

وأوقف المصري سلسلة انتصارات أسوان، محققاً فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسجل ثلاثية المصري محمّد عنتر (62)، أحمد جمعة (70)، وعمر كمال عبد الواحد (84).

ورفع المصري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع فيما تراجع أسوان للمركز الثالث بست نقاط.

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