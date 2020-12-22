شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتويات الحقيبة البرلمانية مع انطلاق حفل استقبال النواب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، شهد البهو الفرعونى لمجلس النواب، انطلاق أولى أيام حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى، والذى يستمر لمدة 6 أيام، تبدأ بـ100 عضو اليوم بقائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتسلم النواب، حقيبة برلمانية، تحمل بطاقة تهنئة من الأمانة العامة للمجلس لفوزهم بثقة الشعب فى انتخابات مجلس النواب 2020.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا محتويات الحقيبة البرلمانية :

1- مجموعة من القوانين الأساسي لعمل النائب (اللائحة الداخلية للمجلس، قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية – قانون الأحزاب السياسية – قانون مجلس الشيوخ).

2- عبوة بها شارتان رسميتان خاصتان بأعضاء مجلس النواب.

3- جهاز تابلت محمل عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، ومحمل عليه أيضا النظام الداخلي (تشريعي ورقابي) الخاص بأعضاء مجلس النواب، والذى يمكن للنائب من خلال ممارسته دوره الرقابي وتقديم أدواته إلي المجلس عن بُعد.

4- عدد 2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية.

5- عدد 2 أجندة خاصة بأعضاء مجلس النواب.

6- قلم تذكاري بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية.

7- بطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

يشار إلى أن البهو الفرعونى بمجلس النواب، شهد استعدادات مكثفة، لاستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 عضو، وذلك بدءا من الساعة 10 حتي الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء.

يأتى ذلك فى إطار حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد، والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد، فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وفي ضوء حرصها علي تفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كافة أنحاء البهو فضلا عن الكمامات.