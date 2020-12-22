شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير أول برلمانى ينتهى من إجراءات استخراج كارنيه العضوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرج النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، كارنية عضوية المجلس للعام 2021- 2026 كأول برلمانى ينتهى من إجراءات العضوية، في حفل الاستقبال الذى ينظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، اليوم الثلاثاء.

وتسلم أحمد سمير، الحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها: مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

أما أول نائبة انتهت من استخراج إجراءات العضوية، هي ميرال هريدي، والتى تسلمت أيضا حقيبتها البرلمانية.

ويشهد البهو الفرعونى بمجلس النواب استعدادات مكثفة، مع استقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 عضو.

يأتى ذلك فى إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد، والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وفي ضوء حرصها علي تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كافة أنحاء البهو فضلا عن الكمامات.

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