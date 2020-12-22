شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد البهو الفرعونى بمجلس النواب استعدادات مكثفة، تمهيداً لأستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ،والبالغ عددهم 100 عضو وذلك بدءا من الساعة 10 حتي الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استماره البيانات.

وفي ضوء حرصها علي تفعيل الاجراءات الاحترازيه والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفرت الأمانه العامة زجاجات الكحول في كافة انحاء البهو فضلا عن الكمامات.

ومن المتوقع أن يتسلم النواب الحقائب البرلمانية والتي انتظمت داخل البهو ،وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير.

ولتسهيل عمل الصحافة البرلمانية خصصت الأمانه برئاسه المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس قاعه 25-30 وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلامين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد.

كما تم إعداد بوفيه إفطار للنواب والإعلامين فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد.

كما حرص القطاع الأمنى بالبرلمان ،على توفير كل الدعم للنواب الجدد منذ استقبالهم من بوابات المجلس والبالغ إجماليها ٧ أبواب لمجلسى النواب والشيوخ .