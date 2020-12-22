شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مبنى نقابة المحامين اليوم بعد ظهور حالات إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه نظرًا لظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين، فسيجرى اليوم تطهير النقابة تطهيرًا شاملًا، لذا فيمنع دخول النقابة اليوم، إلا على العاملين وأعضاء المجلس، مع وجوب اتباع الجميع للتعليمات الاحترازية بكل دقة، لاسيما ارتداء الكمامات وحفظ المسافات، وعدم المصافحة باليد.

كان عمر هريدى وكيل النقابة العامة للمحامين، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، والخضوع للعزل لمدة أسبوعين، مطالبا الجميع بالدعاء له بأن يتم الله شفاءه.

وكان قد أصيب أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل، وقال أبوبكر ضوة إنه بخير وبصحة جيدة، وهو الآن في مرحلة العزل وتلقي العلاج اللازم حتى مرور الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية.

وأضاف أبو بكر ضوة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار عبد الله عمر ، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاطمئنان على صحته، وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمى للنقابة العامة للمحامين.