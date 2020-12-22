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شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال يتقدم بأوراقه لنقابة الإعلاميين للحصول على تصريح مزاولة المهنة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أسامة كمال، أنه توجه لنقابة الإعلاميين، للحصول على تصريح مزاولة المهنة، على أن يحصل على العضوية كاملة الأيام أو الأسابيع القادمة، داعيا الإعلاميين أن يتقدموا بأوراقهم للحصول على العضوية .
كان طارق سعدة نقيب الاعلاميين، قرر من قبل منع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور علي أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أى نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة، مضيفا أن القرار جاء لاختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016 .
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