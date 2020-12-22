"القوى العاملة": تعيين 545 شاباً بينهم 42 من ذوي القدرات ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 545 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" منهم 42 من ذوي القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1172 شاباً منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 782 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 166 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 10 منها، وإحالة 15 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 139 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود، فضلاً عن استخراج 11 شهادة أمان بقيمة 5500 جنيه لعمال من المسجلين بالوحدة.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي- إلى أن المديرية، أجرت تفتيشا من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 422 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 95 محضراً عمالياً، وعقد 9 ندوات توعية عن عمالة الطفل وأحكام تشغيلهم، وحقوق المرأة المصرية والتمكين الاقتصادي لها، وحقوقها في رؤية مصر 2030، والمساواة بين الجنسين في محيط العمل استفاد منها 222 شخص، فضلاً عن التفتيش على 87 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 31 محضراً أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد ندوتين: الأولى في تشكيل لجان السلامة والجهاز الوظيفي، والأخرى حول كيفية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل لنحو 48 شخص.