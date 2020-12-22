باكستان تُسجل 1704 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٤٦٠ ألفا و٦٧٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٧٠٤ حالات إصابة جديدة.
الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٤٧٤ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٢ حالة وفاة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٤١٠ آلاف و٩٣٧ شخصا.
وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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