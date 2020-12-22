كوريا الجنوبية تُسجل أقل من ألف إصابة بكورونا

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية أقل من ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن تعدى حاجز الألف إصابة خلال 5 أيام متتالية (من 16 إلى20 ديسمبر)، غير أن ذلك لا يشير إلى علامات على تباطؤ انتشار كورونا.
وبلغ عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 869 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51 ألفا و460 إصابة.
في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين، والمرافق الدينية، والمنشآت الإصلاحية، حيث تم الإبلاغ عن 185 إصابة على الأقل في منشأة إصلاحية في شرق سول.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب أن البلاد تشهد انتشارًا في حالات الإصابة الجماعية، خاصة
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت أمس الاثنين إنها تتوقع أن يتراوح عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين ألف و1200 في الأسبوع القادم.
الأربعاء حتى يوم 3 يناير القادم، وأيضا تعليق الأعمال في المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج وإغلاق المواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم 24 من نفس الشهر حتى يوم 3 يناير القادم.
وقررت الحكومة تطبيق حظر تجمع أكثر من 5 أشخاص في العاصمة سول وضواحيها اعتبارا من غد
كما أعلنت البلاد عن 24 حالة وفاة جديدة كأعلى مستوى لها لليوم الثاني على التوالي ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722، ووصلت نسبة الوفيات إلى 1.40%.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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