المكسيك تُسجل 5370 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك ٥٣٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و٣٢٥ ألفًا و٩١٥ حالة.
حصيلة الوفيات إلى ١١٨ ألفًا و٥٩٨ حالة.
ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل ٣٩٦ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك
وفي وقت سابق ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و٢٢٩ ألفًا و٣٧٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٢ ألفًا و٢٥٣ إصابة جديدة.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١١٣ ألفًا و١٩ حالة، عقب تسجيل ٦٩٣ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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