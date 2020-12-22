طوكيو تُسجل 563 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ٥٦٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى ٥٢ ألفًا و٣٨٢ حالة.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو الأحد تسجيل 556 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 51 ألفًا و446 حالة.



تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمة اليابانية تجاوزت لليوم الخامس على التوالي حاجز الـ 500 حالة.

وقد أبهرت اليابان العالم مرة أخرى، هذه المرة بسبب سيطرتها

على وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 345 ألف شخص، بسرعة قياسية، من دون فرض إغلاقات أو إجراء فحوصات مكثفة لكشف الإصابات، كما هو الحال في دول أخرى نجحت باحتواء الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.