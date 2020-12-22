ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح روسي ضد كورونا

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين اليوم، أن سلطات بلاده وقعت اتفاقية لشراء 6.4 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا وتعتزم أيضًا الحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس الحكومة الماليزية قوله "نحن في المرحلة النهائيةللتوصل إلى اتفاقات بشأن الحصول على لقاحات شركتين صينيتين وكذلك لقاح مركز جاماليا الروسي - سبوتنيك V".
وشدد على أن حكومة بلاده تضمن أمان وفعاليات هذه اللقاحات، وقال إنه سيكون من أول الذين سيتمتطعيمهم في البلاد.
وكان رئيس الحكومة الماليزية قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص 700 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي لشراء اللقاحات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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