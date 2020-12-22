أوكرانيا تُسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 8 آلاف و513 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع اجمالي عدد المصابين به على مستوى البلاد إلى 979 ألفا و506 حالات.



وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في منشور له على مواقع التواصل

الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية على موقعها الالكتروني، إن هناك 415 طفلا و368 عاملا في القطاع الطبي من بين المصابين الجدد، مشيرا إلى تسجيل 232 حالة وفاة و14 ألفا و20 حالة شفاء من الوباء.



وأوضح ستيبانوف أن ألفا و318 مريضا بكورونا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأن العاصمة (كييف) كان لها النصيب الأكبر في عدد الحالات الجديدة التي سجلتها البلاد بنحو 1159 حالة إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.