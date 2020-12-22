كازاخستان تُسجل 739 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء تسجيل 739 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، بزيادة 87 حالة عن اليوم السابق، مما رفع اجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 147 ألفا و975 حالة.



وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الالكتروني) إن العاصمة نور سلطان سجلت مجددا أكبر عدد من المصابين الجدد بنحو تجاوز المائة حالة، تلتها مدينة ألماته، التي سجلت 80 حالة.



وأضافت الوزارة: أن البلاد سجلت في الوقت

ذاته 821 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع اجمالي المتعافين منه على مستوى الجمهورية إلى 132 ألفا و427 حالة شفاء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.