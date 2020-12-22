أمريكا تُسجل أكثر من 190 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 190 ألفا و519 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 18 مليونا و35 ألفا و209 حالات.
البلاد ارتفعت إلى 319 ألفا و364 حالة، وذلك عقب تسجيل 1696 حالة وفاة جديدة.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في
وانطلقت منذ أسبوع، حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.
وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية "ديلاوير".
وقال بعد تلقيه اللقاح: "أنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه، وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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