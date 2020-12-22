رسمياً..النرويجي “تور وينسلاند” منسقاً لعملية السلام في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 29 ثانية

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الاثنين، النرويجي تور وينسلاند منسقًا أمميًا خاصًا جديدًا لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثلا شخصيًا له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشكل رسمي.

وبهذه الصفة، سيكون وينسلاند مبعوث الأمين العام لرباعية الشرق الأوسط، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، حسبما ذكر المكتب الصحفي للأمين العام.

وقد تم تعيين وينسلاند خلفًا لنيكولاي ملادينوف من بلغاريا.

ووفقا لدبلوماسيين فقد طالبت روسيا غوتيريش بأن يصدر تعيين ملادينوف ووينسلاند في نفس الوقت لخشيتها من أن تستغل الولايات المتحدة “الفراغ” في منصب المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط لتقديم مزيد من التنازلات لإسرائيل قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

وبالإضافة إلى مهامه الدبلوماسية كان وينسلاند مستشارا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2008 ، كما كان مستشارا لأحد مهندسي اتفاقيات أوسلو، تيري رود لارسن، في 1996.

جدير بالذكر أن وينسلاند دبلوماسي مخضرم انضم إلى وزارة الخارجية النرويجية في عام 1983، وهو حاليًا الممثل النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.