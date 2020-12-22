شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: منصات قطر الإعلامية مصممة على تقويض أي اتفاق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

وأضاف، عبر حسابه على تويتر: أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. وختم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول: ظاهرة غريبة وصعبة التفسير

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