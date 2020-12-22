شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 76.86 مليون والوفيات مليون و695668 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 76.86 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و695 ألفا و668.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 317878 17784562 الهند 145810 10055560 البرازيل 186356 7213155 روسيا 51351 2877727 فرنسا 60900 2479151 المملكة المتحدة 67616 2073511 تركيا 18097 2024601 إيطاليا 69214 1964057 إسبانيا 48926 1797236 الأرجنتين 41813 1541285.

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