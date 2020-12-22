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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 76.86 مليون والوفيات مليون و695668

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 76.86 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و695 ألفا و668.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      317878                               17784562

 

الهند                                      145810                               10055560

 

البرازيل                                  186356                               7213155

 

روسيا                                    51351                                  2877727

 

فرنسا                                   60900                                  2479151

 

المملكة المتحدة                   67616                                  2073511

 

تركيا                                    18097                                 2024601

 

إيطاليا                                 69214                                1964057

 

إسبانيا                                 48926                                 1797236

 

الأرجنتين                               41813                                1541285.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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