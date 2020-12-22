الامارات.. نتيجة فحص سلبية لكورونا لجميع الطلبة قبل العودة للدراسة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يتوجب على جميع الطلبة بعمر 12عاماً فما فوق الذين يخططون للعودة إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المقبل توفير نتيجة سلبية لفحص (كوفيد19) قبل مباشرة التعليم الصفي، كما أكدت الدائرة إلزام جميع المعلمين والعاملين في المدارس بإجراء الفحص قبل التمكّن من العودة للعمل في المدرسة.



وأوضحت الدائرة أنه تم استثناء الطلبة أصحاب الهمم والطلبة المنتظمين بنموذج التعليم عن بعد بشكلٍ كامل من إلزامية إجراء الفحص.

يأتي هذا القرار ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدائرة والجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي لضمان العودة الآمنة للمدارس، بعد أن أعلنت خلال الشهر الماضي لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة عن إتاحة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة لطلبة جميع الحلقات الدراسية خلال الفصل الدراسي المقبل، والذي سيبدأ في 3 يناير 2021.

سيتم توفير الفحوصات مجاناً في مراكز محددة لشركة «صحة» ووفق تواريخ معيّنة لكل مدرسة خلال الفترة الممتدة بين 21 و31 ديسمبر 2020. وللتأكد من تسهيل حصول الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس على الفحوصات المجانية، قامت الدائرة بتعميم جدول الفحوصات المجانية على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة.