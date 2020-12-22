شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 59 ثانية - 10:46 صباحًا, 22 ديسمبر 2020 م
أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس ، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م ، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.
وأوضحت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر ، أنه يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642 في الحالات الطارئة .
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