شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أقل إصابات يومية بكورونا منذ 3 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من يوليو .

ويشير إحصاء إلى أن إجمالي الإصابات في الهند بلغ 10.08 مليون.

وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند منذ ذروتها في سبتمبر أيلول، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي. وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.