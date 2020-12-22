تعرف على أسعار الدولار في العراق

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 140000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف امس الاثنين في بورصة الكفاح 142.500 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كان سعر البيع: 141.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139.000 دينار لكل 100 دولار.



وعزا اصحاب مكاتب الصيرفة انخفاض صرف الدولار الى قلة الطلب وزيادة المعروض، رغم تثبيت البنك المركزي العراق سعر صرف الدولار عند 145 الف دينار لكل 100 دولار. وعزا اصحاب مكاتب الصيرفة انخفاض صرف الدولار الى قلة الطلب وزيادة المعروض، رغم تثبيت البنك المركزي العراق سعر صرف الدولار عند 145 الف دينار لكل 100 دولار.

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