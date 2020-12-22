من بغداد الى تورينو.. يوم مليء بالمباريات المحلية والدولية

وفي انكلتزا، يحتضن ملعب الامارات لقاءً مثيراً في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، بين آرسنال ومانشستر سيتي، و6 مباريات في الدوري الإسباني الدوري العراقي الممتاز: 14:00 الحدود x نفط الوسط

14:00 الديوانية x الكهرباء

16:15 الطلبة x النجف

20:00 القوة الجوية x السماوة 14:00 الديوانية x الكهرباء16:15 الطلبة x النجف20:00 القوة الجوية x السماوة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي: 20:30 برينتفورد x نيوكاسل

23:00 آرسنال x مانشستر سيتي الدوري الإسباني: 19:30 فالنسيا x إشبيلية

19:30 إلتشي x أوساسونا

20:45 هويسكا x ليفانتي

21:45 ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد

00:00 بلد الوليد x برشلونة

00:00 فياريال x أتلتيك بلباو الدوري الإيطالي: 20:30 كورتوني x بارما

22:45 يوفنتوس x فيورنتينا 22:45 يوفنتوس x فيورنتينا

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