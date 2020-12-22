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من بغداد الى تورينو.. يوم مليء بالمباريات المحلية والدولية

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وفي انكلتزا، يحتضن ملعب الامارات لقاءً مثيراً في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، بين آرسنال ومانشستر سيتي، و6 مباريات في .

الدوري العراقي الممتاز:

14:00 الحدود x نفط الوسط

14:00 الديوانية x الكهرباء
16:15 الطلبة x النجف
20:00 القوة الجوية x السماوة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزي:

20:30 برينتفورد x نيوكاسل
23:00 آرسنال x مانشستر سيتي

الدوري الإسباني:

19:30 فالنسيا x إشبيلية
19:30 إلتشي x أوساسونا
20:45 هويسكا x ليفانتي
21:45 ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد
00:00 بلد الوليد x
00:00 فياريال x أتلتيك بلباو

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20:30 كورتوني x بارما

22:45 يوفنتوس x فيورنتينا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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