القبض على أربعة مطلوبين ضمن عملية 'الوعد الصادق' في البصرة

وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الثلاثاء، بانطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات "الوعد الصادق"، مشيراً إلى إلقاء القبض على أربعة مطلوبين ضمن النتائج الأولية للعملية.
وقال اللواء مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه وجه بـ"انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة".
وأضاف أن "النتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين حسب مذكرات إلقاء القبض".
وتابع مدنف أن "العمليات مازالت مستمرة حسب ما مرسوم لها وسنوافيكم بالنتائج وتفاصيل لاحقاً".
وأضاف أن "النتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين حسب مذكرات إلقاء القبض".
وتابع مدنف أن "العمليات مازالت مستمرة حسب ما مرسوم لها وسنوافيكم بالنتائج وتفاصيل لاحقاً".
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