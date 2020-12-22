القبض على أربعة مطلوبين ضمن عملية 'الوعد الصادق' في البصرة

وقال اللواء مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه وجه بـ"انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة".

وأضاف أن "النتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين حسب مذكرات إلقاء القبض".



وتابع مدنف أن "العمليات مازالت مستمرة حسب ما مرسوم لها وسنوافيكم بالنتائج وتفاصيل لاحقاً".